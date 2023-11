Tissoudali moet Palestijnse armband afdoen: "Ik denk dat ik vrij ben om te doen wat ik wil"

Tarik Tissoudali wilde zijn steun betuigen aan het Palestijnse volk in de Gazastrook, dat zwaar lijdt sinds de uitbraak van de oorlog met Israël begin oktober.



Alleen zegt het bondsreglement - regel 4 "Uitrusting van de spelers", pagina 42 - dat "de uitrusting geen slogans, boodschappen of beelden van politiek, religieus of persoonlijk karakter mag vertonen".



Tissoudali viel gisteren na de match uit de lucht: "Ik wist niet dat het verboden was. De scheidsrechter vertelde me dat het niet mocht, dus heb ik hem afgedaan."



Spelregel 12 van het bondsreglement stelt dat "een scheidsrechter actie moet ondernemen".



Tissoudali vindt de heisa over zijn armband erg jammer: "Ik denk dat ik vrij ben om te doen wat ik wil doen. Maar ik houd me aan de woorden van de scheidsrechter. Hij wilde het niet."