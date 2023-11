Een garantie is het niet, vraag dat maar aan Oostende: wat zegt de herfsttitel over de kampioenskansen van Union?

Toen als promovendus, met een kloof van vier punten op Club Brugge en Antwerp. Pas diep in de play-offs zag het blauw-zwart over zich springen en alsnog de titel weggraaien. Een trauma dat Union liever niet nog eens zou meemaken.

Union pakte de afgelopen weken 24 op 24 in de competitie en is zo opnieuw de herfstkampioen in de Jupiler Pro League. Een titel die de Brusselaars twee seizoenen geleden ook al behaalden.

Union slaagde er (nog) niet in, maar sinds de invoering van de play-offs in 2009-2010 wisselden al zeven ploegen hun symbolische herfsttitel op het einde van het seizoen in voor een échte titel.

Anderlecht deed het drie keer in de eerste vier jaar van de play-off-formule en ook Genk slaagde er in die beginperiode in om het seizoen van begin tot einde te domineren. Een klusje dat de Genkenaren ook klaarden in het seizoen 2018-2019.

De laatste die het deed was Club Brugge. Eerst in 2017-2018 om het twee jaar later opnieuw voor elkaar te krijgen.

Het verdict: 7 ploegen in 14 seizoenen. Ofwel 50%.

Wordt de logica gerespecteerd en grijpt Union zijn tweede kans of hervalt het in zijn oude zonde? Stem hieronder.