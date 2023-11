Goed nieuws voor Wolfsburg en de Duivels: Koen Casteels staat vrijdag weer onder de lat

Koen Casteels viel vlak voor de vorige interlandperiode uit met een blessure aan zijn buikspieren. Hierdoor miste hij niet alleen de matchen tegen Oostenrijk en Zweden, maar ook 4 duels met zijn club Wolfsburg.



Maar nu is de doelman weer klaar voor de dienst. "Vrijdag zal hij in doel staan tegen Borussia Mönchengladbach", zegt Wolfsburg-coach Niko Kovac.



Dat is ook goed nieuws voor de Rode Duivels, want bij afwezigheid van Thibaut Courtois is Casteels in principe de nummer 1. Tijdens het vorige tweeluik nam Matz Sels de honneurs waar onder de lat.