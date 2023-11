Extra Time grapt over de opvallende jas van Glen De Boeck: "Jani Kazaltzis erbij halen"

De kleren maken de man. En blijkbaar ook de trainer. Dat Glen De Boeck opnieuw coach is in eerste klasse gaat niet ongemerkt voorbij. Langs de lijn valt de coach van KV Kortrijk op met zijn vestimentaire keuzes. Dit weekend blonk hij voor zijn dug-out met een zilveren vest. Een beeld dat niet onbesproken bleef in Extra Time.