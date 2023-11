RWDM en KV Kortrijk schieten weinig op met voorzichtige puntendeling

RWDM en KV Kortrijk moeten tevreden zijn met een punt. Vroeg in de eerste helft scoorden beide ploegen bij hun eerste grote kans, wat een aangename pot voetbal leek in te leiden. Maar dan nam de schrik om te verliezen de bovenhand bij de West-Vlamingen. Het resultaat: een puntendeling waar beide ploegen weinig mee opschieten in de kelder van het klassement.