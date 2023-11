Romelu Lukaku verkozen tot Speler van de Maand in Rome

Romelu Lukaku heeft een productieve oktobermaand achter de rug bij AS Roma. In 6 matchen maakte hij 5 doelpunten voor het team van José Mourinho: 3 keer in de Serie A, 2 keer in de Europa League.

Het levert Lukaku de titel Speler van de Maand op in de Italiaanse hoofdstad.

Een opsteker voor de Rode Duivel, die vorige zomer een felbesproken overstap maakte van Inter.