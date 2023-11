Nieuwe OHL-coach wil draad weer oppakken na overlijden van dochter: "Nu kan ik overal tegen"

Een nieuw begin voor Oscar Garcia. De kersverse trainer van OH Leuven heeft een jaar geleden zijn 21-jarige dochter verloren aan een langdurige ziekte. Het hield de voormalige aanvaller van Barcelona een jaar weg van het voetbalveld, maar in Leuven trekt hij zijn coachvest weer aan. "Ik heb het ergste al meegemaakt", vertelde hij openhartig tijdens zijn aanstelling.

Een jaar geleden stortte de wereld van Oscar Garcia in. Mariona Garcia, de toen 21-jarige dochter van de nieuwe OH Leuven-coach, liet het leven na een ziekte die acht jaar aansleepte. "Zowat het ergste wat er in je leven kan gebeuren", vertelde vader Oscar eerder dit jaar bij The Athletic. Op 24 november 2022 zet hij dan ook de simpele boodschap op Instagram: volta alt amor meu. Vrij vertaald: vlieg hoog, mijn geliefde. Dat het in die periode niet lekker draaide bij Reims – waar hij aan het roer stond met Will Still aan zijn zijde – was bijzaak. Hij trok naar Barcelona, waar zijn vrouw en twee dochters steun zochten bij familie.

Een keuze die de Spaanse T1 zijn C4 opleverde in Frankrijk. "Ik kreeg slecht nieuws over mijn dochter, dus ik vroeg de club of ik op de vrije dagen die we elke week hebben, misschien naar Barcelona mocht gaan om haar te zien. Voor het bestuur onacceptabel. Ze besloten mijn contract af te ronden."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het was een tijdperk die de trainer tekende voor zijn leven. “Ik had het echt moeilijk", vertelde hij openhartig. "Door de ziekte van mijn dochter, bracht ik maanden door waarin ik niet wist wat ik met mijn leven wilde doen. In die tijd veranderde het leven van mijn familie enorm, maar al deze dingen maken mij heel sterk.” Het afgelopen jaar werkte Garcia niet, maar tijdens zijn aanstelling vandaag vertelde de nieuwe trainer van Leuven dat hij klaar is om de draad weer op te pakken. "Ik ben weer helemaal gefocust", zegt hij. "Ik wilde er al eerder aan beginnen, en had ook voorstellen, maar die voelden niet goed. Tegen mijn dochters heb ik gezegd dat we het ergste hebben meegemaakt wat je kan meemaken, maar dat we vanaf nu overal tegen kunnen", vertelde hij bij zijn aanstelling. "En ik ben er zeker van dat mijn dochter wil dat ik gelukkig ben en trainingen geef."

Natuurlijk spelen wij om te winnen, maar dat kan ook op een attractieve manier. Oscar Garcia