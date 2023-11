Bondscoach van Engeland reageert sportief: "Er wordt goed werk geleverd in België"

"Dat doen ze heel goed. Daar hebben ze spelers voor die daar hartstikke goed in zijn", strooit ze met complimenten.

"Wij hebben de wedstrijd gedomineerd, we hadden de bal en creëerden veel kansen. Nog meer dan vrijdag", gaat Sarina Wiegman voort.

Dat kon Engeland niet vertalen op het scorebord. "De pass of de laatste beslissing was niet goed en daarnaast vond ik ons ook slordig aan de bal. Daar ben ik hartstikke teleurgesteld over."

Eerder dit jaar verloren de Red Flames in een oefenpot met 6-1 van Engeland.

"België heeft me niet verrast", stelt Wiegman. "Ik heb het altijd een stugge en goede ploeg gevonden. Ze zijn wel compacter gaan verdedigen en effectiever gaan uitvoetballen."

"Daarnaast is de Belgische selectie aan het groeien. Er wordt goed werk geleverd in België", besluit Wiegman.