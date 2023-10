CEO Sven Jaecques over Antwerp-dip: "Een aantal zaken was niet goed en we verwachten dat die gaan veranderen"

Met een 17 op 36 in de competitie en een 0 op 9 in de Champions League is er van euforie al even geen sprake meer op de Bosuil. De kampioen wil zich herpakken, te beginnen deze week in de bekermatch tegen Lierse. "Iedereen weet hier dat het beter moet", vertelt CEO Sven Jaecques aan Sporza.

"We hadden toch op meer gehoopt"

Met winst in de Supercup en de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League leek Antwerp deze zomer nog door te gaan op zijn elan van vorig seizoen. Maar mondjesmaat is de klad erin geslopen, waardoor de crisis nu om de hoek loert op de Bosuil. "We wisten dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden voor ons na vorig jaar, maar we hadden toch op wat meer gehoopt", geeft Sven Jaecques toe. "Zeker die 17 op 36 in de competitie is niet wat we verwacht hadden." In de competitie telt Antwerp al 11 punten minder dan leider Union, maar die achterstand wordt gerelativeerd door Jaecques. "Je zit natuurlijk in een competitie met play-offs en dit jaar zijn er ook weer 6 teams in de play-offs. Maar we willen natuurlijk wel dat verschil zo klein mogelijk houden."

Iedereen weet dat het beter moet. Intern wordt de waarheid wel gezegd. Sven Jaecques

"Ons doel is niet gewijzigd: we willen de play-offs spelen. Daarvoor moeten we in de top 6 eindigen. In de play-offs begint het pas. Dat is ook een andere aanpak en een andere spanning. Eerst de top 6 dus, daarna kunnen we onze doelen herformuleren." Ondanks de huidige situatie lijkt het opvallend rustig op de Bosuil. "Toch staat iedereen hier op scherp", zegt Sven Jaeqcues. "Er wordt gediscussieerd. Er kunnen meningsverschillen zijn, maar dat dat straalt niet af naar buiten. Iedereen weet wel dat het beter moet. Intern wordt de waarheid wel gezegd." Is voorzitter Paul Gheysens al in de kleedkamer geweest? "Hij weet wanneer er rust moet zijn en wanneer het nodig is om de boel in brand te steken. Het heeft nog niet gebrand, dan is het ook niet nodig om te blussen."

Er is geen wondermiddel, maar we hebben al bewezen dat we zo'n dip kunnen overwinnen. Sven Jaecques

Wat is er nodig voor de kampioen om uit het dalletje te klauteren? "Vergeet niet dat we vorig seizoen ook een zware dip hebben gehad", zegt Jaecques. "We moeten de gelederen sluit en geloven in eigen kunnen." "Het mooie in voetbal is dat er altijd heel snel een volgende match komt. Je hoeft niet te lang te treuren of te piekeren. Je moet snel de knop omdraaien. Een aantal zaken is niet goed genoeg geweest. We verwachten dat die gaan veranderen." "Als ik een pasklaar antwoord had op de vraag wat er nodig is voor een ommekeer, dan had ik het al gegeven. Er spelen veel factoren mee: blessures, een bal op de paal, vormpeil, tegenstanders die anders voetballen tegen ons. Er is geen wondermiddel, maar we hebben al bewezen dat we zo'n dip kunnen overwinnen."

"Het wordt een moeilijke match tegen Lierse"