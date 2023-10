Jorge Martin maakt WK-strijd weer spannender met zege in MotoGP van Thailand

Martin kende in Thailand een perfect weekend. De Spanjaard won zaterdag de sprintrace, vertrok vanuit polepositie en snelde zondag ook naar de zege in de GP.

WK-leider Francesco Bagnaia werd de dichtste belager maar moest vrede nemen met de tweede plaats. De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) vervolledigde het podium.

Martin sluipt door de zege opnieuw wat dichter in de WK-stand. Leider Bagnaia houdt nog 13 punten over. Zo wacht er nog een spannend slot in het WK, met nog drie GP's voor de boeg.

De MotoGP trekt dit seizoen nog naar Maleisië, Qatar en Valencia, waar op 26 november de ontknoping volgt.