Waarom gravelrit Tourpeloton angst inboezemt? "Het zijn echt grote stenen", weet Julie De Wilde uit ervaring

"Het is de dag waarop je de Tour kunt verliezen. Als een favoriet 5 minuten zou verliezen op deze etappe, zou dat naar mijn mening... Het is jammer", zei de Deen die voor drie op een rij gaat.

Na de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2024 houden de teambazen nu al hun hart vast voor de 9e etappe. Met 14 grindstroken, goed voor 32 kilometer over witte wegen rond Troyes, kan dit een 1e sleuteletappe zijn in La Grande Boucle.

Julie De Wilde: "Het zijn echt grote stenen"

Ook Remco Evenepoel, die in 2024 zijn Tourdebuut maakt, zal niet met een gerust hart aan de start staan in Troyes. In zijn eerste Giro kreeg hij nog een mokerslag op de gelijkaardige strade bianche in Italië.

Is de angst onterecht? Allesbehalve, vertelt Julie De Wilde. In 2022 werd zij in de eerste Tour de France Femmes al over les chemins blancs gestuurd.

Het experiment van Tourorganisator ASO maakte toen al duidelijk dat de grindwegen bezaaid met kalkstenen eerder geschikt zijn voor een mountainbikewedstrijd.

"Het is niet echt gravel, het zijn echt grote stenen", vertelt De Wilde. "Sommige stenen waren even groot als mijn handpalm. Je moet al geluk hebben om er geen slecht te raken."

En weinig rensters hadden vorig jaar dat geluk. Ook Julie De Wilde reed lek op de laatste grindstrook. "Het was heel leuk, tot ik lek reed. Ik ben nog blijven rijden tot het einde van de strook om van fiets te wisselen, maar zat dan al hopeloos achter."