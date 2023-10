Lotte Kopecky twijfelt aan Tour-deelname: "Het begint daags na het olympisch omnium"

Een ritzege, 6 dagen de gele trui, 2e in het eindklassement en eindwinnares van de groene trui.

Lotte Kopecky was in de voorbije Tour de France Femmes een van de grote smaakmakers. Ook op het parcours van volgend jaar liggen genoeg mogelijkheden om uit te blinken.

"Het is zeker een Tour die kansen zou kunnen bieden, al is het voor mezelf nog heel onduidelijk of ik de Tour volgend jaar zal rijden", zegt Kopecky.

De reden? "De Tour de France Femmes (12-18 augustus) gaat daags na het olympisch omnium (11 augustus) van start. Dat maakt het wel een beetje moeilijk."

"Als er 1 dag tussen de Tour en de Spelen had gezeten, dan was er totaal geen probleem geweest", zegt Kopecky, die droomt van olympisch goud.

"De Spelen laat ik sowieso niet vallen. Dat is onmogelijk en dat wil ik zelf niet. We moeten gewoon kijken of het haalbaar is om de Spelen en de Tour te combineren. Dat wordt de moeilijkste opdracht."