Jenni Hermoso keert terug op training bij Spanje onder luid applaus van tientallen meisjes

Meer nog dan over de wereldtitel van Spanje ging het na die 20e augustus over de omstreden kus die ondertussen ex-bondsvoorzitter Luis Rubiales haar bij de podiumceremonie gaf.



De nummer 10 van La Roja, die voor het Mexicaanse Pachuca speelt, werd door de nieuwe coach Montse Tomé opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Zwitserland.



Spanje werkte in september al twee groepswedstrijden af in de Nations League, een 2-3-zege in Zweden en een 5-0-overwinning tegen Zwitserland. Toen werd Hermoso niet opgeroepen. Dat leverde de coach veel kritiek op, ook van Hermoso.



De hele heisa leidde tot het ontslag of de afzetting van verschillende managers, onder wie Rubiales zelf.



De speelsters, de regering en de Spaanse voetbalbond ondertekenden vandaag een overeenkomst waarin de oprichting van een gemengde commissie is vastgelegd. Dat was een van de punten uit het akkoord dat met de speelsters in september werd bereikt om hun staking te beëindigen.