Productiever dan Ronaldo: Canadese voetballegende Christine Sinclair kondigt internationaal pensioen aan

De Canadese voetbalster Christine Sinclair heeft een einde gemaakt aan haar carrière als international.

De 40-jarige aanvalster doet dat wel met een bijzonder mooi record achter haar naam. Met 190 interlandtreffers is ze namelijk recordhoudster aller tijden. Cristiano Ronaldo, topschutter bij de mannen, scoorde tot nu toe 127 internationale doelpunten.

Sinclair stopt als international, maar niet als voetbalster. In de brief waarin ze haar internationale pensioen aankondigde, deelde ze immers mee graag nog een seizoen bij haar club Portland Thorns, die uitkomt in de Amerikaanse voetbalcompetitie, te blijven.

Sinclair werd maar liefst 327 keer opgeroepen voor de Canadese nationale ploeg en nam onder meer deel aan zes WK's en vier Olympische Spelen.

Op de Spelen van Tokio in 2021 behaalde ze met Canada de gouden medaille. Op het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland kende ze minder succes. Canada overleefde de groepsfase niet.