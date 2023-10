Dé vraag na verhaal Ingebrigtsens: kan vader ook coach zijn? Jacques Borlée: "Veel risico's, één voordeel"

De getuigenis van de broers Ingebrigtsen over de fysieke en psychische mishandeling laat niemand in de atletiekwereld onberoerd. Zeker ook niet Jacques Borlée, die zelf al jarenlang zijn zonen Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en vroeger ook dochter Olivia traint.

"Ik vind het droevig voor de familie Ingebrigtsen", vertelt hij aan Sporza. "Ik begrijp niet dat een vader agressief wordt. Dat is niet mijn filosofie. Het is net belangrijk dat je rustig blijft."

Dat toont hij aan met een anekdote. "Toen de tweeling 6 jaar oud was, had ik hun kamer geschilderd. Maar ik had de penselen laten slingeren en een dag later hadden ze er iets kleurrijks van gemaakt. Ik was furieus, maar ik heb hen niet geslagen. Dat vind ik geen goede opvoedingsmethode."