Vader Ingebrigtsen wordt beschuldigd van huiselijk geweld tegen zoon Jakob: "Gaat om ernstige feiten"

Gjert Ingebrigtsen, vader en ex-trainer van de Noorse atleten Jakob, Henrik en Filip Ingebrigtsen, is aangeklaagd wegens huiselijk geweld tegen zijn zoon Jakob, de tweevoudige olympische kampioen. "Het begon al toen hij een kleine jongen was."

De 58-jarige Gjert Ingebrigtsen leidde drie van zijn zeven kinderen naar atletieksucces. Jakob Ingebrigtsen is naast meervoudig olympisch kampioen (1.500 meter in 2021 en 5.000 meter in 2024), ook meervoudig Europees en wereldkampioen.

Filip Ingebrigtsen werd in 2016 Europees kampioen op de 1.500 meter en een jaar later vicewereldkampioen op dezelfde afstand. Henrik Ingebrigtsen veroverde in 2012 Europees goud op de 1.500 meter. In 2022 braken de broers met hun vader en een jaar later volgde meer uitleg.

"We zijn grootgebracht door een vader die fysiek geweld en bedreigingen gebruikte", verklaarden ze toen aan de Noorse krant Verdens Gang . "We voelen nog altijd het onbehagen en de angst die in ons zit sinds onze kindertijd."

"We waren eraan gewoon geraakt, maar twee jaar geleden kwamen de fysieke straffen en agressie terug, en dat was de druppel. De situatie was ondraaglijk geworden. Toen hebben we besloten te breken met onze vader, en dus ook met onze coach."