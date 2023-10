Polen en Letland in, Mexico en Estland out: ook komend jaar 13 rally's op WRC-kalender

Net als dit seizoen, staan er ook komend jaar dertien rally's op de kalender van het WRC-kampioenschap, dat maakte de Internationale Autosportfederatie FIA vandaag bekend.

De enige verandering: de rally's van Mexico en Estland worden vervangen door die van Polen en Letland.

In totaal worden er acht rally's op gravel en zand gereden, vier op asfalt en eentje in de sneeuw. En het seizoen start traditiegetrouw in januari met de Rally van Monte-Carlo om in november af te sluiten in Japan.

Na de opener in Monte-Carlo wordt er in februari in Zweden in de sneeuw gereden, in maart volgt de Rally van Kenia.

Nadien zijn er zeven achtereenvolgende rally's op Europese bodem: Kroatië, Portugal, Sardinië, Polen, Letland, Finland en Griekenland. vervolgens taat er een Zuid-Amerikaans intermezzo gepland met de Rally van Chili, vooraleer de Rally van Centraal-Europa en Japan het seizoen afsluiten.