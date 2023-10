Poolse Pikulik maakt cirkel rond: na de eerste wint ze ook de laatste WorldTour-koers voor vrouwen van 2023

De Nederlanders Olav Kooij en Milan Vader waren respectievelijk dagwinnaar en eindwinnaar van de Ronde van Guangxi, de laatste WT-race van het jaar bij de mannen.



De vrouwen werkten in Guilin ook hun eendaagse Ronde van Guangxi af. Het werd een duel tussen Chiara Consonni en Daria Pikulik, die elkaar de voorbije dagen ook al bestookten in de Ronde van Chongmin Island.



Afgelopen zondag waren de rollen nog omgekeerd en klopte Consonni Pikulik in de derde etappe van de Chinese rittenkoers. Dankzij de boni's pakte de Italiaanse ook de eindzege.



Vandaag toonde de Poolse van Human Powered Health zich sneller, de Ierse Mia Griffin mocht als derde mee op het podium.



Pikulik schrijft een mooi sprookje: half januari stak ze ook haar armen in de lucht in de eerste WorldTour-race voor vrouwen van 2023 met de openingsrit van de Tour Down Under.



De Nederlandse Demi Vollering eindigt eerste in de allroundranking van de WorldTour, voor Lotte Kopecky. De 2 waren niet in China. Nathalie Bex en Tara Gins waren de 2 Belgische rensters vandaag, respectievelijk 40e en 79e.