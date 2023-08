Poolse Daria Pikulik houdt Julie De Wilde van 2e zege op een rij in Konvert Koerse

Julie De Wilde kon terugkijken op een sterk WK in Glasgow, met brons in de tijdrit bij de beloften en een 4e plaats in de wegrit in diezelfde categorie.



Tijd om van deze prestaties na te genieten, krijgt De Wilde niet, want 2 dagen na de wegrit snelde ze al naar een toptienplaats in de GP Yvonne Reynders en nog eens 3 dagen later moest ze weer aan de bak in Kortrijk, voor Konvert Koerse.



Het was De Wildes ploeggenote Sanne Cant die de wedstrijd openbrak met een lange solo, die op 3 ronden van het einde strandde.



Het scenario lag klaar voor een nieuwe massasprint en misschien een nieuwe zege voor De Wilde. Maar de 20-jarige renster van Fenix-Deceuninck kon zichzelf net niet opvolgen. Daria Pikulik was haar net te snel af.