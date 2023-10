Chiara Consonni slaat dubbelslag in China in slotrit van laatste WorldTour-rittenkoers voor vrouwen

Net als de eerste twee ritten in Chongming eindigde de vlakke slotrit van 112 kilometer op een massaspurt. Daarin toonde Chiara Consonni zich sneller dan de Poolse Daria Pikulik en haar landgenote Martina Fidanza.



Consonni, die aan de tussenspurts ook seconden sprokkelde en in de vorige ritten ook in de top 4 eindigde, reed zo nog de Wit-Russin Hanna Tserach uit de leiderstrui. Tserach had de 2e rit gewonnen, de Nederlandse Mylène de Zoete de 1e.



In het eindklassement heeft Consonni 9 seconden voorsprong op nummer 2 De Zoete, de Poolse Daria Pikulik is 3e op 10 seconden. Er deden 2 Belgische vrouwen mee: Nathalie Bex was 51e, Tara Gins 78e.



De 24-jarige Consonni, die in 2022 Dwars door Vlaanderen won en ook al 2 keer mocht juichen in een Giro-rit, volgt de Nederlandse Lorena Wiebes op. Wiebes was de laatste laureate in Chongming Island, dat de voorbije 3 edities geannuleerd zag door corona.



De WorldTour voor vrouwen eindigt dinsdag met een eendagskoers in de Chinese regio Guangxi.