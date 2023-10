België mag het maximum van 4 renners en 4 rensters uitsturen naar olympische wegrit

Op basis van de landenranking van de UCI wordt beslist hoeveel renners en rensters per land mogen deelnemen aan enerzijds de olympische wegrit in Parijs en anders de tijdrit.



België is zowel bij de mannen als de vrouwen in de top 5 geëindigd, wat ons land recht geeft op telkens 4 deelnemers aan de wegrit.



Om de ranking te bepalen, wordt gekeken naar de 8 renners die het beste hebben gescoord in 2023. Bij de vrouwen dankt België zijn plaats in de top 5 uiteraard voornamelijk aan Lotte Kopecky, bij de mannen waren Evenepoel, Van Aert, Philipsen, De Lie, Benoot, Florian Vermeersch, Van Wilder en Thijssen de relevante puntenpakkers.



België mag bij de mannen ook 2 renners laten starten in de tijdrit, maar dan moeten zij ook deelnemen aan de wegrit. Elk land mag immers maximaal 4 verschillende renners in actie laten komen. Bij de vrouwen heeft België recht op 1 plaatsje voor de tijdrit.

Als we naar de concurrentie kijken, dan zien we dat enkel gastland Frankrijk en Groot-Brittannië net als België 4 renners bij zowel de mannen als de vrouwen mag uitvaardigen. Toplanden als Nederland en Italië mogen bij de mannen slechts met 3 renners van start gaan.

Wil je meer weten over het parcours van de olympische wegrit, lees dan onderstaand artikel.