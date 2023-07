Weg naar olympisch wielergoud leidt langs Versailles en lokale rondes over Montmartre

Het aantal hoogtemeters van de wegrit in Parijs is over het algemeen beperkt, al komen de mannen toch nog uit op 2.800. De route is heuvelachtig en vooral de steile flanken van Montmartre vormen echte kuitenbijters.



Na de start op het plein van Trocadéro rijden de renners via Versailles naar het kasteel in de richting van Vallée de Chevreuse. Daar krijgt het peloton een aantal beklimmingen met een stijgingspercentage van meer dan 5 procent voorgeschoteld.



Op de terugweg richting Parijs gaat het parcours langs het Louvre voor een aantal lokale rondes. Die zijn volgens de organisatoren "zwaar", omdat de renners over de klinkers van Montmartre moeten, een stuk van het parcours dat bergop gaat.



Na twee lokale ronden loopt het parcours via de basiliek van Sacré-Coeur naar een bochtige finale. De laatste rechte lijn van 230 meter brengt de renners terug naar de finishlijn op Trocadéro.