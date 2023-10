BEKIJK: Thibaut Courtois geniet van de terugkeer van NBA-ster Luka Doncic in Madrid

Luka Doncic schittert nu al enkele jaren in de NBA, maar het was bij Real Madrid dat de basketbalfans het Sloveense wonderkind leerden kennen.

Vijf jaar na zijn vertrek bij Real stond Doncic samen met zijn ploegmakkers van Dallas nog eens op het parket in een tot de nok gevuld Wizink Center in Madrid voor een oefenmatch.

Doncic zelf mocht door een blessure slechts 5 minuten meespelen - een kleine domper - maar de Sloveen genoot wel met volle teugen van het avondje in "zijn" Madrid. Dat Dallas de oefenwedstrijd verloor (127-123) kon de pret niet drukken.

"Hier had ik de hele zomer naar uitgekeken", glunderde Doncic. "Het is spijtig dat ik zo weinig kon spelen, maar het was een heel bijzondere dag. Ik ben sprakeloos."

Na afloop ging het er vriendschappelijk aan toe langs de lijn, waar ook Thibaut Courtois en enkele ploegmakkers van voetbalclub Real Madrid hadden postgevat. De doelman kreeg na de match een knuffel van Doncic, de begroeting was hartelijk.