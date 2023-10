Zo warm en slopend was de GP van Qatar: "Heeft iemand een rolstoel?"

Na de race raakte bekend dat Esteban Ocon tijdens de wedstrijd had moeten overgeven in zijn helm en Lance Stroll liet weten dat hij bijna was flauwgevallen achter het stuur.

"Ik denk dat we vandaag onze limiet hebben bereikt", zei Lando Norris. "Het is jammer dat we dat op deze manier moeten bereiken met rijders die naar het medisch centrum moeten of flauwvallen. Dat is gevaarlijk. Dit had nooit mogen gebeuren."

George Russell trad zijn landgenoot bij. "Het was waanzinnig hoe warm het was achter het stuur. Het voelde alsof je in een oven zat. Ik voelde me ziek worden. Ik train af en toe in een sauna, maar dit was veel erger."