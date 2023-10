Pep Guardiola: "Kevin De Bruyne gaat vooruit, zijn humeur is goed"

"Ik zie hem uiteraard elke dag", vertelt Pep Guardiola tijdens een persmoment voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Arsenal.

"Hij gaat vooruit en zijn humeur is goed. Hopelijk zal hij er sneller dan verwacht terug staan."

De Bruyne viel op 11 augustus tegen Burnley, op de eerste speeldag in de Premier League, opnieuw uit. Hij was toen nog niet zolang hersteld van de hamstringblessure die hij in juni met opliep tijdens de gewonnen Champions League-finale tegen Inter.

De Bruyne ging onder het mes en sindsdien revalideert hij.