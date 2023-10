Waanzin! Auto steekt tussen kopgroep en peloton plots weg over in volle finale in Famenne

Arnaud De Lie zorgde met zijn eenbenige sprint in de Famenne Ardenne Classic voor een van de beelden van het jaar. Enkele minuten eerder was er nog een waanzinnige fase in de koers, maar dan in de negatieve zin. Een automobilist besloot in volle finale om tussen de kopgroep en het peloton plots de baan over te steken. Levensgevaarlijk.