Het verdict na de horrortackle: Nacho krijgt 3 speeldagen schorsing en mist Clasico

Real Madrid had zijn schaapjes op het droge in Girona toen de extra tijd begon. In die extra tijd probeerde Girona-invaller Portu uit te breken om nog een eerredder te scoren, maar Nacho had iets anders in gedachten.

De verdediger van Real Madrid haalde zijn tegenstander onderuit met een vliegende tackle mét gestrekt been en met zijn studs op het been van Portu. De ref haalde eerst nog geel boven, maar na een tussenkomst van de VAR werd het toch rood.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan Portu voor deze onvrijwillige actie tijdens de wedstrijd. Vandaag, net als in mijn hele carrière, was het nooit mijn bedoeling om iemand pijn te doen. Ik hoop dat je goed en snel kunt herstellen", postte de Spaanse international op zijn Instagram-account.

Nacho heeft drie speeldagen schorsing gekregen als boetedoening. Hij mist zo ook de Clasico tegen Barcelona, evenals de wedstrijden tegen Osasuna en Sevilla.