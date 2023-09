Vincent Kompany heeft voorstel om blessures te voorkomen: "Zet limiet op aantal matchen per speler"

De belasting op voetballers is de jongste jaren door de overvolle kalender alleen maar toegenomen. Manchester City-speler Rodri, vorig seizoen de man met de meeste speelminuten bij zijn team, trok daarover deze zomer al aan de alarmbel.

"Dit kun je één seizoen doen, maar geen twee of drie na elkaar. Ik heb een gesprek gehad met de club en de trainer, want dit is niet meer gezond", vertelde de Spanjaard begin augustus in The Daily Mail.

"Nu ben ik nog jong, maar dit houd ik niet vol tot mijn 30e. Ik moet op mijn lichaam letten. De seizoenen worden ook jaar na jaar langer. Daar moeten we ons aan aanpassen."