Marcus Rashford in shock, maar ongedeerd na crash met Rolls Royce tegen verkeerseiland

Op weg naar huis vanuit het trainingscomplex van Manchester United na de gewonnen wedstrijd tegen Burnley zaterdagavond, liep het mis voor Marcus Rashford.

In zijn peperdure Rolls Royce - met een geschatte waarde van 800.000 euro - knalde de Engelse spits op een verkeerseiland, zo berichtten Engelse media daags nadien.

Over de precieze omstandigheden van het ongeluk is nog niets bekend. Rashford zou er wel met de schrik van af gekomen zijn en verkeert in shock na de crash.

Ploegmaat Bruno Fernandes passeerde de plaats van het ongeluk en stopte om Rashford te helpen.