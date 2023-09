Jago Geerts (23), Liam Everts (19) en Lucas Coenen (16) crossen voor België in de MX der Naties

Dit weekend staat in het zuiden van Engeland de laatste WK-manche op het programma, over twee weken zetten de motorcrossers een punt achter het seizoen in het noordwesten van Frankrijk.

Op het circuit van Ernée staan de sterkste landen tegenover mekaar in de Motorcross der Naties.

Jago Geerts (23), Liam Everts (19) en Lucas Coenen (16) verdedigen de Belgische eer.

Het trio heeft een mooi seizoen achter de rug in de MX2-klasse. Ondanks flink wat blessureleed heeft Geerts (Yamaha) 7 races op zijn naam geschreven. Everts (KTM) won er 3 en Coenen (Husqvarna) verbaasde op zijn 16e met een eerste GP-zege.

Geerts zal in de Motorcross der Naties opnieuw met de MXGP-motor (450 cc) racen, de klasse waarin hij ook volgend jaar zal aantreden.

De Motorcross der Naties vindt plaats op 8 oktober. De Amerikanen zijn titelverdediger.