Geplaagde Onana na enorme blunder: "Ik heb het team in de steek gelaten"

In de 5 Premier League-wedstrijden die Man United afwerkte dit jaar, slikte het maar liefst 10 goals. Op speeldag 1 ontsnapte de doelman ook nog eens aan een penaltyfout en rood, toen hij in de wedstrijd tegen Wolves niet de bal, maar wel het hoofd van een tegenstander wegbokste.

Bij de 1-0 van FC Bayern München ging Onana gruwelijk in de fout. Een goal die zijn team, dat met 4-3 verloor, duur zou komen te staan. Maar vooral ook al het zóveelste tegendoelpunt dit seizoen.

Van wittebroodsweken is weinig sprake bij André Onana.

Toen Onana vandaag voor de derde keer een bal uit zijn net mocht rapen, zagen de statistieken er al helemaal slecht uit. Voor het eerst sinds 1978 slikte United in drie opeenvolgende wedstrijden 3 of meer goals.

Maar de doelman wilde vandaag wel zelf zijn verhaal doen voor de microfoon. "Het is zwaar om op deze manier te verliezen", opende hij. "We begonnen goed, maar na mijn fout verloren we alle controle."

"Ik heb het team vandaag in de steek gelaten, maar ben wel trots op mijn ploegmakkers. Dit is iets waaruit ik moet leren. We zijn ook een grote club, dus er moet altijd gewonnen worden", weet hij.

Toch geeft hij het zeker nog niet op. "Ik heb een heel moeilijk seizoensbegin achter de rug, maar ik heb Manchester United nog heel wat te bieden", klinkt het strijdvaardig.

Afwachten of het de komende weken effectief beter gaat.