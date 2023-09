Schaatsster Isabelle van Elst wil met crowdfunding dure seizoen financieren

"Ik wacht gespannen de steun van de KBSF af. Ik ga ervan uit dat ik met hun steun niet meer dan een deel van de kosten kan betalen." In het vorige seizoen eindigde ze niet in de top 8 op de wereldkampioenschappen. Dat haar wel van een bijdrage verzekerd.



Van Elst, met een West-Vlaamse moeder en Nederlandse vader, woont in Nederland. Ze deed een beroep op het talentfonds van oud-olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip.



Het is haar doel om de kosten van de winterperiode (23.072 euro) met donaties van particulieren en bedrijven bijeen te brengen.



Het seizoen voor de langebaanschaatsers is extra duur door de wedstrijdkalender. De eerste wereldbekerwedstrijden zijn in Japan en China. Daarna gaat het circuit voort in Europa. Tot slot trekt het circus ook naar de Verenigde Staten en Canada.



Sinds ruim een jaar traint Van Elst, als Belgische rijdster een eenling, tegen betaling met de ploeg van Noorwegen mee. Momenteel is de groep op trainingskamp in Heerenveen.



Aanvankelijk was het plan in Stavanger te trainen, maar door een probleem met het koelingssysteem was die overdekte kunstijsbaan niet beschikbaar.



Van Elst wil tot de Olympische Winterspelen in 2026 met de Noren meeschaatsen. Bij de Spelen in Milaan wil ze meedoen aan de 500, de 1.000 en de 1.500 meter.