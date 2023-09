Vuelta steekt voor Gran Salida in 2024 de grens over naar Lissabon

Deze Vuelta trok van Barcelona naar Madrid en maakte korte tripjes naar Andorra en Frankrijk.

Volgend jaar wordt de Gran Salida in het buitenland georganiseerd, niet meteen vaste prik voor de Spanjaarden.

In 1997 was Lissabon het decor van de primeur, daarna volgden nog Assen (2009), Nîmes (2017) en Utrecht (2022).

Volgend jaar is buurland Portugal weer aan de beurt en Lissabon is op zaterdag 17 augustus opnieuw gastheer voor de eerste etappe.



Daarna volgen nog 2 etappes op Portugees grondgebied. Madrid is op zondag 8 september weer de eindhalte.

"Portugal is een land waar we al vaker naartoe geweest zijn", zegt de Vuelta-baas.

"De eerste rit wordt een individuele korte tijdrit, de andere twee etappes zijn in lijn. We gaan op zoek naar variatie en duiken daarna Spanje in."