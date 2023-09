O'Sullivan looft Brecel na fraaie finale in Shanghai: "Wenste dat ik zo jong was als hij"

Ronnie O'Sullivan heeft zo zijn revanche voor zijn nederlaag op het WK tegen Luca Brecel te pakken. De nummer 1 leek het vaak wat rapper af te maken, maar de nummer 2 knokte telkens terug.



"Het was gewoon hard proberen en hard knokken", deed de 47-jarige Engelsman zijn verhaal. "Mentaal was mijn plan A gewoon om te domineren en breaks te maken."



"Plan B was om mijn focus te houden en mijn emoties onder controle te houden. Ik wilde niet uit frustratie verliezen. Het was een van die toernooien waarin ik onder de maat bleef, maar op de momenten dat het moest, was ik op niveau."





"Ik speelde zeker niet op automatische piloot, het was vechten van begin tot einde."



O'Sullivan werd er zowaar filosofisch van: "Als je in de zone bent en de bal goed raakt, lijkt het een makkelijk spelletje. Het voelt alsof je kan doen wat je wil aan de tafel."



"Maar als je dat niet bent, ben je zelfs bang om aan de tafel te komen. Het is beangstigend."



"Dit spelletje kan soms zo moeilijk zijn en op andere dagen zo makkelijk. Ik had 2 à 3 jaar zonder het gevoel dat ik een bal zou missen. Ik vloog. Vandaag miste ik ballen, waarbij ik mezelf uitlachte."