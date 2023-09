Remco Evenepoel hoopt op "mooie afsluiter": "Oumi is hier en dat geeft extra motivatie"

Het applaus bij de start was alvast overweldigend. Remco Evenepoel is een van de grote smaakmakers van deze Vuelta en kan er vandaag nog een schepje bovenop doen.

"Het zal allemaal afhangen van de start", vertelde hij over wat de 20e etappe te bieden kan hebben. "Het gaat meteen bergop. Ofwel koersen we 100 kilometer, ofwel ligt het meteen in een plooi."

"Ik heb sowieso genoeg achterstand in het klassement om mee te glippen, maar het hangt ook af van de benen."

"Ik heb de afgelopen dagen veel gegeven. Ik moet zien of ik goed hersteld ben. Het kan nog een mooie dag en afsluiter worden. Oumi (zijn echtgenote) is gisterenavond geland: dat geeft extra motivatie."

Evenepoel verwacht dat Jumbo-Visma gezien de klassementskaarten kan meewerken en door die voorzichtigheid de vlucht levensvatbaar kan maken.

"De klimmen zijn minder lang en makkelijker dan vorig jaar in rit 20. Er kan achteraan nog wat gestreden worden, maar ik denk niet dat er nog veel zal veranderen in de stand. Hopelijk draagt de vlucht ver met sterke renners en krijgen we vrijheid."

Maar eerst moeten de benen dus spreken. "Die zijn best goed, maar gisteren was het gelukkig geen bergrit. Ze voelden toen wel heel zwaar aan. Het was vrij ideaal om te herstellen."

"Het is voor iedereen natuurlijk rit 20 en iedereen voelt vermoeidheid in de benen. Hopelijk kan ik met hetzelfde gevoel rondrijden als donderdag."