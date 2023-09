Equal Pain Day: Lotte Kopecky en Tim Merlier zetten schouders onder campagne om loonkloof te dichten

Flanders Classics is een voortrekker in de gelijke verloning.

"Dit jaar trokken we het prijzengeld in al onze voorjaarswedstrijden gelijk", legt CEO Tomas Van Den Spiegel uit.

"Voor de Ronde van Vlaanderen gebeurde dat al in 2022. Tadej Pogacar en Lotte Kopecky wonnen op 2 april allebei de Ronde van Vlaanderen, moesten daar dezelfde opofferingen voor maken en kregen dus hetzelfde prijzengeld."

Daarom maakt de koersorganisator van Equal Pay Day vandaag Equal Pain Day.

"Met deze campagne willen we het traject dat de vrouwelijke wielersport aflegt in de verf zetten, want we zijn er nog niet."

"Ook de komende jaren moeten we blijven bouwen aan de verdere professionalisering van het vrouwenwielrennen", belooft Flanders Classics.