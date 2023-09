Patrick Lefevere remt Remco Evenepoel af richting Tour: "Hij heeft zijn karakter, maar zullen wat selectiever moeten zijn in programma"

Remco Evenepoel heeft gisteren andermaal zijn klasse getoond in de Vuelta. Soudal-Quick Step-manager Patrick Lefevere genoot vrijdag nog steeds na van Evenepoels kabinetstukje en sprak voor de start van Koolskamp Koers over zijn poulain. "Als hij naar de Tour wil, zullen we de doelen toch wat moeten bijsturen", richtte Lefevere zijn blik al op 2024.

Het was een goedgeluimde Patrick Lefevere vrijdagochtend voor de start van Koolskamp Koers. Kan ook moeilijk anders, na de demonstratie van Remco Evenepoel gisteren in de Vuelta. "Hij heeft iedereen uit het wiel geknald. Het was indrukwekkend", straalt Lefevere, die vorige week zelf poolshoogte ging nemen in de Vuelta na Evenepoels inzinking richting Tourmalet. "Ik wilde er ook zijn als het even slecht gaat. Daar heb ik met hem over gesproken. Hij wist niet wat er scheelde, maar ik wel."

Remco is ook maar een mens, hé. Die dag naar de Tourmalet, toen is de elastiek even gesprongen. Patrick Lefevere

"Hij is al bezig sinds het WK van vorig jaar. Alle inspanningen gedaan voor de Giro en dan covid gekregen. Daarna getraind en opnieuw willen winnen in Zwitserland. Tussendoor naar het BK, opnieuw om te winnen. Vervolgens op hoogtestage en naar San Sebastien, alweer om te winnen."

"Op het WK wilde hij ook winnen, maar het was zijn parcours niet en het regende. Daarna wint hij dan toch weer de tijdrit. En dan trekt hij naar de Vuelta, ook weer om te winnen."

Kortom: te veel hooi op de vork? "Hij is ook maar een mens, hé. Al de opofferingen die hij maakt, zo ben ik er in mijn hele carrière nog geen 2 tegengekomen. Die dag naar de Tourmalet, toen is het elastiek even gesprongen, denk ik."

Remco Evenepoel

"We zullen Remco wat moeten afremmen richting de Tour"

In enkele kranten liet Remco Evenepoel zich deze week nog ontvallen dat hij "mentaal onbreekbaar" is. "Ik heb dat ook gelezen. Op die ene dag na dan", knipoogt Patrick Lefevere. "Hij zal het zelf niet toegeven, maar hij was mentaal wel een beetje gespannen. En het hoofd bestuurt nu eenmaal het lichaam. Maar vergeet niet dat die jongen nog altijd maar 23 is en al 50 overwinningen heeft. En niet om het even wat, hé. Daar zit maar één kermiskoers bij." Is de les richting volgend jaar wel dat er wat meer gedoseerd moet worden? "Hij heeft natuurlijk zijn karakter, maar we zullen hem wat moeten afremmen. We hadden misschien dit jaar al wat meer moeten selecteren", beseft Lefevere.

Ik heb met de vader/manager van Remco gesproken. Ik denk dat er veel zaken uitgeklaard zijn. Patrick Lefevere