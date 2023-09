Luis Leon Sanchez (39) stopt: "Mijn gezin heeft meer geleden en opgeofferd dan ik"

Zijn 14e Vuelta zal de laatste zijn voor Luis León Sánchez. De Spanjaard houdt het na 20 seizoenen voor bekeken.

"Het is moeilijk om te zeggen, maar de tijd is gekomen", vertelt Sánchez op Instagram. "Het is niet gemakkelijk om te stoppen met deze mooie sport, die ik al sinds mijn vijfde beoefen."

"Wie had dat kind verteld dat al zijn dromen in vervulling zouden gaan? Maar aan alles komt een einde en ik denk dat de tijd is gekomen."

Sánchez kondigt zijn afscheid aan in de Vuelta, waar hij zich in 2014 tot bergkoning kroonde. De Spanjaard heeft ook 4 Tourritten op zijn palmares staan, en twee overwinningen in de Clasica San Sebastian.

"Het wielrennen heeft me veel gegeven, veel meer dan ik dacht", besluit Sánchez. "Ik wil vooral mijn vrouw en drie kinderen bedanken. Ze hebben meer geleden en opgeofferd dan ik."