Het parcours van week 3 in de Vuelta: met een bang hartje toeleven naar de Angliru

Nog 6 etappes en we kennen de opvolger van Remco Evenepoel als eindwinnaar van de 78e Ronde van Spanje. Wat heeft deze Vuelta nog in petto? Jumbo-Visma gaat voor een 3e eindzege in een grote ronde en moet met zijn 3 kopstukken deze hindernissen nog overwinnen.

Dinsdag 12 september: 16e etappe: venijnige kickfinish na korte etappe

Je zal maar sprinter zijn in deze Vuelta. Voor de snelle mannen is deze laatste grote ronde een hongermaal en dan legt het profiel van de eerste etappe na de laatste rustdag hen ook nog eens in de luren. Te vroeg juichen is voor een spurter altijd pijnlijk. Wie het roadbook niet tot in de puntjes bestudeert, komt dinsdag sowieso bedrogen uit. De eerste 115 kilometer bieden alles wat een sprinter verlangt, maar helaas pindakaas. Na een strandwandeling langs de Cantabrische kust duikt daar plots in het binnenland de kuitenbijter naar Bejes op. Het is een tweetrapsraket van net geen 5 kilometer aan 8,8 procent. Het is spek voor de bek van de explosieve types, al tippen we toch op een vluchter als ritwinnaar. De klassementsmannen zullen zo veel mogelijk krachten willen sparen voor de ellende die hen woensdag te wachten staat. Eén bondgenoot is er alvast: het is een korte werkdag van amper 120,5 kilometer. LIVE op VRT 1 vanaf 15.40 u

Woensdag 13 september: 17e etappe: de duivelse Angliru

FOMO is een gevaarlijk beestje, maar als je één dag niet mag missen, dan is het wel de rit naar de Angliru. Althans als wielerliefhebber. Als deelnemer aan deze Vuelta misschien iets minder. Het beest van Asturië duikt voor het eerst sinds 2020 weer op in de Vuelta. De gruwelijke col hoeft eigenlijk geen introductie. Het is ruim 12 kilometer afzien met maximale pentes tot 23,5 procent. Hugh Carthy was 3 jaar geleden de laatste ritwinnaar. In zijn rode trui zag Primoz Roglic af, maar hij werd tijdens zijn kruiptocht gesteund door Jonas Vingegaard en Sepp Kuss. Een voorsmaakje voor wat we woensdag te zien zullen krijgen? LIVE op VRT 1 vanaf 15.50 u

Donderdag 14 september: 18e etappe: de laatste loodzware klimexpeditie

De parcoursbouwers dropten vorige vrijdag en zaterdag een dubbele expeditie in de Pyreneeën en ook in de slotweek is er een tweeluik om van te duizelen. La Cruz de Linares is een onbekende col, maar zal na donderdag geen geheimen meer bevatten. Het is de laatste zware beklimming van deze Vuelta en de nieuwkomer wordt in de finale zelfs twee keer op het bord van het peloton gelegd. Na een dagje van meer dan 4.200 hoogtemeters goochelt de slotklim lustig met dubbele percentages. Het is de dag met het grootste hoogteverschil, al is de rit ook een stukje langer dan de tocht naar de Tourmalet. Je moet altijd met twee woorden spreken, maar wellicht kennen we na dit laatste monster de eindwinnaar van deze Vuelta. LIVE op VRT 1 vanaf 13.35 u

Vrijdag 15 september: 19e etappe: sprinten of waaieren?

In de staart van deze 78e editie wordt er toch nog aan de sprinters gedacht. Na al die loeisteile cols schenkt de etappe naar Iscar weinig tot geen hindernissen. Tenzij... De Castiliaanse wind kan die dag de boel nog op stelten zetten. Klassementsmannen mogen dus niet indommelen. De jongste Tour de France heeft ons bovendien geleerd dat zo'n overgangsrit in het slot van een grote ronde spektakel kan bieden. Dan hebben we het over de ritten die Kasper Asgreen en Matej Mohoric wonnen. Een dommeldag? No way, José! LIVE op VRT 1 vanaf 16.10 u

Zaterdag 16 september: 20e etappe: wirwar van lussen is het laatste mijnenveld

Hoezo? De zware cols waren toch al achter de rug en de Vuelta zou toch al in een beslissende plooi liggen? Claro que sí, maar de voorlaatste etappe is inderdaad een hinderlaag. Het is de langste rit - 208 kilometer - en het wespennest ligt bezaaid met liefst 10 beklimmingen. Het zijn geen kanjers, maar de opeenvolging van al die bulten zal flink inhakken op de renners. Wie de rode trui bezit, kan zich nog niet rijk rekenen, zeker als zijn ploeg niet meer voltallig is of als de benzinetank van de knechten stilaan leeg is. Dit laatste bommentapijt - beschouw het als een zware Ardennenklassieker - nodigt geslagenen uit om de Vuelta op zijn kop te zetten. Al had de organisatie wellicht geen rekening gehouden met de almacht van Jumbo-Visma... LIVE op VRT 1 vanaf 13.30 u

Zondag 17 september: 21e etappe: criterium in Madrid

Madrid ontvangt de moedige overlevers voor een slotparade in de straten van de Spaanse hoofdstad. Een sprint als apotheose staat in de sterren geschreven op het circuit van 5,8 kilometer. Rond 20 u kennen we de laatste dagwinnaar en de eindwinnaar. LIVE op VRT Canvas vanaf 18.05 u