Kopecky heerst op de Cauberg en wint haar tweede etappe van de week

De vierde etappe was op papier zeker de pittigste, met meerdere heuvels en een stevige aankomst op de Cauberg.

Op 55 kilometer opende Annemiek van Vleuten de debatten. Ze kreeg mooi gezelschap mee, met onder andere Lotte Kopecky en Katarzyna Niewiadoma.

Die laatste versnelde even later nog eens met Georgi, maar werden door een flink uitgedund peloton toch weer gegrepen, op zo'n 28 kilometer van de finish.

In de slotfase, en met de Cauberg in zicht, bleef het versnellingen en aanvalspogingen regenen. Ook Kopecky toonde zich meermaals alert.

Mackaij leek de beslissende move te maken, en had een voorsprong van 15 seconden beet, maar de Nederlandse moest haar meerdere erkennen toen Kopecky, Wiebes en Niewiadoma haar op de Cauberg nog overvleugelden.

De drie mochten het uiteindelijk beslissen, en het was Kopecky die nog het meeste power in de benen had. Onze landgenote blijft zo aan de leiding in het algemeen klassement.