De Ketelaere: "Ik voel me goed in systeem van Atalanta, iets hoger op het veld"

De Ketelaere is een van de vele Duivels die een transfer gemaakt heeft deze zomer. Hij trok van AC Milan naar Atalanta. Is hij nu bevrijd? "Zo zie ik dat niet", mildert de aanvaller. "Ik ben wel blij met de keuze die ik gemaakt heb en nu kijk ik vooruit."

Met een goal en een assist is hij alleszins wel goed uit de startblokken geschoten. "Ja, het loopt goed. Ik voel me goed in het systeem bij Atalanta. Ik kan me echt laten zien. Ik speel iets hoger op het veld. Vorig jaar was ik meer een aanvallende middenvelder, nu sta ik meer in een positie om te scoren."

Hoe kijkt hij terug op het jaar bij AC Milan? "Het was inderdaad niet wat ik verwacht had, maar ook daar leer je uit. Ik zie dat niet volledig als iets negatiefs. Ik heb weer een jaar extra ervaring in een andere competitie."

"Ik denk dat er veel factoren meespelen: een nieuw land, een nieuw systeem, een nieuwe taal, mijn eigen vorm, ..."