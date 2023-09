"In de lijst van grootverdieners sta ik hier helemaal onderaan": Yves Vanderhaeghe over zijn Saudische avontuur

"Vanuit Nederland vliegen we met een transitvlucht via Istanbul in Turkije naar Riyadh. En we, dat zijn mijn assistent-trainer Gino Caen en mijn video-analist Wesley Deschacht met wie ik onder andere nog bij KV Oostende heb samengewerkt."

"In die ene verloren match hebben we te arrogant gespeeld, te veel kansen weggeven en zijn we gewoon vergeten te verdedigen", evalueert hij. "Het niveau is zeker vergelijkbaar met de meeste ploegen uit 1B in België, al moet ik eigenlijk de Challenger Pro League zeggen (lacht)."

Tot voor kort was FC Al-Faisaly een vaste waarde in de Saudische Premier League, maar nu speelt het dus in de tweede klasse. De club hoopt met Vanderhaeghe als veldheer opnieuw te promoveren naar het hoogste niveau.

"Mijn spits is een Kameroener. Mijn doelman is een Portugees. Eén van mijn centrale verdedigers is een Marokkaan. Ik heb een Tunesiër voor de verdediging geposteerd. Een Duits-Congolees is mijn winger op links. Ik heb ook nog een Braziliaan op positie acht en een andere Braziliaan als winger op rechts. Die zeven halen een hoger niveau dan de Saudische spelers, maar ik moet zeggen dat ze zeker ook hun plaats in de ploeg verdienen."

Delivery voor nachtuilen

"Bijvoorbeeld op het vlak van voeding. Mijn spelers durven nog wel eens ’s nachts een delivery te bestellen omdat het overdag veel te warm is om te eten. En omdat het een andere manier van leven is. De meeste Saudi’s zijn nachtuilen omdat ’s avonds de buitentemperaturen aangenamer zijn."

"Het is niet makkelijk om mijn voetbalkennis met mijn Saudische spelers te delen, want er blijft die taalbarrière. Maar ik probeer hen dankzij onze vertalers en tolken zoveel mogelijk bij te sturen."

"Eén van mijn voorgangers is vorig seizoen blijkbaar ontslagen terwijl de ploeg zelfs aan de leiding stond. Maar zulke verhalen hoor je overal. Een voetbaltrainer wordt tegenwoordig nergens nog echt gerespecteerd. Het is een job geworden waar heel veel risico’s aan verbonden zijn. In zowat elke sport liggen winst en verlies dicht bij elkaar, maar in voetbal word je daar zo hard op afgerekend. In bijvoorbeeld basketbal of volleybal is dat niet het geval."

Het is wel niet zo dat de Arabieren zich bemoeien in mijn sportieve keuzes of zeggen wie ik in mijn basisploeg moet zetten.

Voor Vanderhaeghe heeft het ook niet lang geduurd om in Saudi-Arabië nog enkele andere cultuurverschillen met Europa op te merken.

"Europeanen zijn gewoon niet dezelfde soort mensen als Arabieren. Hun nationale sport is discussiëren. En dat gaat soms over hele kleine dingen. Maar je hebt er gelukkig ook de tijd voor. In Europa moet alles veel vlugger gaan. Het is wel niet zo dat de Arabieren zich bemoeien met mijn sportieve keuzes of zeggen wie ik in mijn basisploeg moet zetten, maar ze hebben wel altijd een vraag of een mening."

Tot voor kort was China het beloofde voetballand om in korte tijd voetbaldollars te verdienen, maar die geldkraan is inmiddels dichtgedraaid. In Saudi-Arabië is dat nog lang niet het geval.

Sinds begin 2021 zou één van de meest autoritaire en onvrije landen ter wereld meer dan zes miljard oliedollars geïnvesteerd hebben in wereldsporten als voetbal, golf en Formule 1. Mensenrechtenorganisaties klagen deze sportswashing al even lang aan.

"Of ik een uitgesproken mening heb over het feit dat een topvoetballer op zijn retour als Cristiano Ronaldo of een Karim Benzema of Neymar hier nog zoveel poen komen scheppen? Hun verloningen zijn gewoon compleet buiten proportie", oordeelt Yves Vanderhaeghe.

"Saudi-Arabië wil momenteel een enorme inhaalbeweging maken en wil zich vooral als toeristische trekpleister profileren. Dat vrouwen er nu al enkele jaren zelf met een auto mogen rijden, was alvast een stap vooruit. Dat hoor ik toch van de lokale inwoners."

"En Riyad is momenteel één grote bouwwerf waar in 2030 de Wereldtentoonstelling zal plaatsvinden. Saudi-Arabië is ook kandidaat om in datzelfde jaar het WK voetbal te organiseren. Maar ik weet niet of het daarna nog zo’n interessant land zal zijn om als westerling naartoe te gaan. Want alcohol is er verboden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Dubai dat er niet zo ver vandaan ligt."