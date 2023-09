Renaat en José interpreteren de tijdrit: "Geen verbluffende Remco Evenepoel, wel heel goeie zaak voor klassement"

"Supergoeie tijdrit van Evenepoel voor de Vuelta en het klassement"

Renaat: "De kersverse wereldkampioen heeft deze tijdrit niet gewonnen. Welke indruk gaf Remco Evenepoel jou?"

José: "Hij heeft sowieso een goeie tijdrit gereden en zoals hij zelf zei: hij heeft veel moeten geven de voorbije dagen. Filippo Ganna heeft zich op een andere manier kunnen voorbereiden. Evenepoel verstopte zich daar ook niet achter, maar hij haalde het toch aan in zijn reactie. Daar vindt hij misschien een verklaring in."

"We hebben een hele gretige Ganna gezien die 4 renners kon inhalen. Evenepoel was niet verbluffend, zo zei hij zelf ook. Het was niet zijn beste dag. Maar misschien moet hij alles op een rijtje zetten en concluderen dat het geen alleenstaande tijdrit was zoals een kampioenschap."

"Dit past in een grote ronde en dan moet je rijden tegen de klassementsspecialisten. Op het WK klopte hij Ganna ook maar met 12". Hij heeft hem in Schotland niet weggereden en dat zal in principe ook nooit gebeuren."

"Voor de Vuelta en voor het klassement heeft Evenepoel een supergoeie tijdrit gereden. Voor de dagzege kan ik me voorstellen dat hij een beetje teleurgesteld is."