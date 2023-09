Sergio Ramos laat Saudische miljoenen liggen en keert terug naar jeugdclub Sevilla

Sergio Ramos gaat na 18 jaar weer het shirt van Sevilla aantrekken. De Spaanse verdediger keert op zijn 37e terug naar zijn jeugdclub en tekent er een contract voor een jaar.

Een beslissing uit clubliefde. Want de Spanjaard genoot naar verluidt ook interesse van Turkse clubs en - uiteraard - van clubs uit Saudi-Arabië. Maar hij koos voor Sevilla. Daar kreeg hij als jongen uit de buurt zijn opleiding en debuteerde hij op 1 februari 2004 in het profvoetbal. Hij speelde er in totaal 49 wedstrijden op het hoogste niveau.

Op zijn 19e vertrok hij al richting Real Madrid. Daar speelde hij bijna zijn hele carrière, tot hij in de zomer van 2021 naar PSG ging. Na twee jaar in Parijs was hij nu transfervrij.

"Dit is een speciale en emotionele dag", zei Ramos op de clubmedia al. "Na 18 jaar was dit het moment om terug te keren naar huis." Eerder zei hij op de luchthaven ook al dat hij deze transfer ook maakt voor zijn vader, zijn grootvader en voor Antonio Puerta, ook een jeugdspeler van Sevilla die in 2007 stierf na een hartaanval op het veld.