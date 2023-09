Nog meer Vuelta-ellende: ook vliegreis naar Valladolid draait in de soep

Na de finish van de 9e etappe, waar de Vuelta al een modderfiguur sloeg, moest het hele konvooi gisterenavond met het vliegtuig reizen naar Valladolid. Daar wordt dinsdag de tijdrit gereden.

Maar Spanje kampt met noodweer en één van de twee vluchten moest uitwijken naar Madrid. Daar wordt de Vuelta pas op 17 september verwacht voor de slotetappe.

Jetse Bol, de Nederlander van Burgos-BH, was een van de getroffen renners. Hij reageerde nog met een knipoog. "De Vuelta hebben we mooi met 11 etappes ingekort", schreef hij op X.

Al kreeg de aangepaste route ook voor de olijke Nederlander nog een vervelend staartje. Door het uitwijkmanoeuvre moesten Bol en co nog enkele uren bollen in de bus naar Valladolid.

"Rond 3 u zullen we in ons bed liggen", deelde hij op X, met ook nog een boodschap voor een eventuele dopingcontroleur.

Romain Bardet (DSM) was ook een pechvogel. "Karma", meldde hij op Instagram toen hij om middernacht nog maar in Madrid was. "Dat krijg je als je vliegtransport inroept in een grote ronde. Het is tijd voor verandering."

Onder meer de renners van Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma hadden meer geluk en zaten op de vlucht die het geplande traject kon volgen.