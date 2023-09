Koen Casteels kiest voor "nieuwe uitdaging" en verlengt niet bij Wolfsburg

Wolfsburg nam Koen Casteels in januari 2015 over van Hoffenheim. Hij werd in eerste instantie nog een half seizoen verhuurd aan Werder Bremen, maar maakt sinds de zomer van 2015 onafgebroken deel uit van de kern van Wolfsburg.

Onze landgenoot zit momenteel aan 252 officiële duels voor de groenhemden, waarvan 216 in de Bundesliga. De laatste zeven jaar was hij de nummer een onder de lat.

"De tijd is gekomen om na negen jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan", zegt Casteels zelf op de clubwebsite. "Ik heb goed over deze stap nagedacht en kijk er naar uit wat zal komen."

"Ik ga mij nu nog honderd procent focussen op het huidige seizoen om met Wolfsburg het best mogelijk te presteren."

De vijfvoudige Rode Duivel is een jeugdproduct van Racing Genk. Hij wachtte niet op een doorbraak in Limburg, maar trok in 2011 als negentienjarige al naar Duitsland. Na 3,5 seizoenen en 43 wedstrijden voor Hoffenheim volgde de overstap naar Wolfsburg.