José De Cauwer vond Remco Evenepoel "de beste man" en schat in: "Achter Sepp Kuss hoeft hij niet te koersen"

"De beste man vandaag"

"Vandaag had hij de absolute controle en was hij eigenlijk zelfs de beste man. Het ziet er heel goed uit."

José: "We mochten sowieso niet te veel heisa maken rond die halve minuut. Hij stond nog steeds bij de rest en had de laatste kilometer zelfs sneller gereden dan Roglic en Vingegaard en een pak andere renners."

Renaat: "De Evenepoel die in de vorige bergrit een halve minuut verloor, lijkt wel verdwenen. Hij lijkt verlost van alle pijntjes en kwaaltjes. Kunnen we dat zien als een grote "oef" en is hij helemaal terug?"

"Het zou natuurlijk kunnen dat er te veel lawaai was en dat hij niets hoorde. Of dat de apparatuur niet goed werkte. Hoe dan ook was er geen duidelijke communicatie over de situatie en het feit dat hij voor de zege sprintte."

José: "Dat blijkt. Dat vertelde hij na de aankomst, dat is toch verrassend. Het is wel een gemiste kans, want hij gaf zelf aan dat hij kon winnen als hij gesprint had."

"Kapotte metertjes"

Renaat: "Jumbo-Visma had als ploeg wel de controle."

José: "Ja, Jumbo-Visma was de beste ploeg, hé. Vanaf het moment dat we beeld hadden, zagen we de gele mannen op kop. Of een nationale trui, als het Valter of Van Baarle was."

"Ze hebben gekoerst om te winnen en dat zag je ook aan de vreugde van Roglic. Hij wint een etappe zoals hij er al 10 gewonnen heeft, maar was nog steeds heel blij. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die ploeg de hele dag gereden heeft."

"Je geeft een visitekaartje af en zegt: "Wij willen deze etappe winnen." Ze doen het dan ook nog echt, dus chapeau."

Renaat: "Sepp Kuss telt nu ook 2'30" voorsprong ten opzichte van Evenepoel. Er is nog wel de bergetappe van morgen, maar hoeveel tijd zie je de wereldkampioen goedmaken tegen de klok tegenover de Amerikaan?"

José: "3 seconden per kilometer goedmaken is heel veel, dat hebben we al gezien. Tegen het einde wordt dat dan 1'15". Een goeie minuut, dus. Dat zou al heel veel zijn op 20 kilometer, maar een goeie Evenepoel kan heel veel op een vlak parcours."

"Hij kan echt vliegen en is qua aerodynamica veel beter dan Sepp Kuss, die toch in een andere positie zit. We gaan er ook vanuit dat Remco die tijdrit wint. Of toch zeker tijd neemt op zijn concurrenten, want er is ook nog Filippo Ganna."

Renaat: "Mogen we daarvan uitgaan, gezien de tijdrit van Jonas Vingegaard in de Tour?"

José: "Dat zou straf zijn, maar is dit de Vingegaard van de Tour? Toen heeft hij een tijdrit neergezet die eigenlijk niet kon. De metertjes klopten zelfs niet."

"Gebeurt dat opnieuw? Of stel je voor dat dat bij Evenepoel gebeurt. Dat hij zijn metertjes kapotrijdt. Je weet het natuurlijk niet, elke koers moet gereden worden. Maar als er al een beetje twijfel was, dan lijkt die nu van de baan."