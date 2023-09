Peter Vandenbempt overschouwt de Europese lotingen van onze clubs: "Zonde dat Klopp niet naar Dudenpark komt"

In het vliegtuig van Union klonk luid gejuich na de loting. Begrijpelijk, vindt Peter Vandenbempt: "Want deze droomaffiche is een beloning voor de voorbije seizoenen", aldus onze analist, die ook de tegenstanders van de andere Belgische ploegen overschouwt. "In de Conference League moeten we met drie doorgaan."

Union

"Het sprookje van Union blijft maar duren. Het in Europa opnemen tegen Liverpool: daar hopen veel Belgische clubs al jaren op. De Engelse ploeg is een beetje verloren gelopen in de Europa League, maar is eigenlijk een Champions League-tegenstander. Voor Union is deze droomaffiche een prachtige beloning voor de voorbije twee seizoenen." "Het enige jammere is dat Jürgen Klopp niet naar het Dudenpark moet komen (Union speelt Europees in Anderlecht, red.). Met zijn 1,91m zou hij ongetwijfeld overal zijn hoofd hebben gestoten in de gangetjes van het stadion. Maar sowieso wordt het geweldig om al die vedetten te zien. Zoals een Mo Salah, waarvoor Liverpool nog een bod van 150 miljoen uit Saudi-Arabië weigerde."

Het is een groep waarin Union tweede kan eindigen, maar evengoed vierde. Peter Vandenbempt

"Ik acht Union trouwens niet 100 procent kansloos tegen Liverpool, maar normaal worden het twee nederlagen. Ook de rest van de poule vind ik toch moeilijk. Ik ken het huidige LASK Linz niet, maar in het verleden waren ze toch een lastige tegenstander voor Club Brugge en Antwerp. Met een soort Cercle Brugge-voetbal gebaseerd op pressing en duels." "Toulouse is dan weer een Franse middenmoter, maar zelfs die presenteren zich steevast als stug en stevig. Het is een groep waarin Union tweede kan eindigen, maar evengoed vierde."

Club Brugge

"Club Brugge is het aan zijn stand verplicht om door te gaan in deze groep - het had zwaarder gekund. Zeker als je ervan droomt om de Conference League te winnen." "Over twee matchen gezien was Lugano toch veel te zwak tegen Union. En Bodø Glimt ambeteerde het AS Roma van José Mourinho enkele jaren geleden, maar dit Club Brugge moet Noorse en Zwitserse ploegen toch kunnen verslaan?"

Club is het aan zijn stand verplicht om door te gaan. Peter Vandenbempt

"Het zal een strijd worden met Besiktas voor de eerste plek. Dát zullen wel twee lastige duels worden, tegen jongens als Ante Rebic, Gedson Fernandes en Oxlade-Chamberlain. Maar nog eens: in deze poule moet Club doorgaan."

Bodø Glimt stuntte enkele jaren geleden tegen AS Roma

KAA Gent

"Voor KAA Gent zal het logistieke en organisatorische misschien een grotere uitdaging vormen dan het sportieve. Met hun ambitie en ploeg moet Gent tegenstanders uit Israël, Oekraïne en IJsland altijd opzijzetten." "Bij hun op papier zwaarste tegenstander, Maccabi Tel Aviv, zijn Luckassen (ex-Anderlecht), Davidadza (ex-Gent) en Zahavi (ex-PSV) nog sterkhouders. Dat zegt volgens mij genoeg. Nee, KAA Gent moet vol voor groepswinst gaan."

Racing Genk

"Over Cukaricki - als het Servische cliché klopt, een vervelende ploeg - en Ferencvaros kan ik weinig zeggen. Fiorentina is wél een geweldige loting. Voor al die Italianen in de cité, maar ook omdat het een mooie club is in alle betekenissen van het woord." "Vorig seizoen gingen ze tot het einde in de Conference League met mooi, offensief voetbal, behalve in die slechte finale. Met Sofyan Amrabat - of vertrekt hij nog naar United? - en Nicolás González lopen er uitstekende voetballers rond. Het beloven twee heerlijke duels te worden tegen Genk."

Fiorentina speelde vorig jaar nog de Conference League-finale tegen West Ham.

"Als je de balans opmaakt, mogen de Belgische ploegen dus niet klagen. Zeker in de Conference League verwacht ik toch dat onze vertegenwoordigers zich plaatsen voor de volgende ronde." "Onze clubs moeten aantonen dat vorig seizoen het begin was om België weer op de Europese voetbalkaart te zetten. Alleen moet dat nu wel worden doorgezet. Vijf deelnemers in de groepsfases is zeer goed, straks moet dat ook bestendigd worden."