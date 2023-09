Evenepoel onthoudt "positieve noot" van gisteren: "En ik voel me ook beter dan gisterochtend"

Remco Evenepoel zag ploegmaat Andrea Bagioli gisteren ziek opgeven en ook Louis Vervaeke had klachten. Voelde de kopman van Soudal - Quick Step zich dan ook niet honderd procent?

"Ik voel me in elk geval beter dan gisterenochtend", bleef Evenepoel mysterieus. "Dus dat is goed nieuws. Of ik me dan slecht voelde? Het was geen geweldige dag, maar ook geen superslechte dag."

Evenepoel deed nog eens zijn relaas van de 6e etappe. Dat hij in de laatste kilometer sneller was dan Primoz Roglic en Jonas Vingegaard moet hoopgevend zijn. "Het leek er inderdaad op dat ik daar wat meer over had", zei hij.

"Roglic en Vingegaard hebben 5 minuten heel snel gereden en dan hun tempo gezocht. Ik kon die paar minuten niet volgen, maar mijn basistempo lag wel vrij hoog. Ik kan dus nog op een positieve noot afsluiten."

Een positief gevoel dat Evenepoel wil onthouden voor een pittig weekend. "Het wordt hectisch", voorspelt Evenepoel. "Ik ga vandaag zo veel mogelijk energie sparen. Het is een thuisetappe voor mij, dus ik kijk er enorm naar uit. Ik wil morgen op de afspraak zijn."

"Het belangrijkste zal zijn om op de fiets te blijven en fris in de finale toe te komen voor mijn eindschot."

"De rit van zondag heb ik niet verkend, maar een vriend van mij heeft me wat informatie doorgestuurd. Ook die rit wordt heel lastig."