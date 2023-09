Belgisch sprintakkefietje tussen Theuns en Van Gestel: "Als Cavendish het doet, is het machtig"

Manoeuvre van Van Gestel valt niet goed bij Theuns

Het waren profetische woorden van José De Cauwer na de massasprint in rit 5: "Als je straks zal vragen aan Edward Theuns hoe het is met zijn goeie vriend Van Gestel , dan zal hij antwoorden: "Vandaag wat minder"."

Hallo Edward Theuns? "Het was in mijn ogen een onnodig manoeuvre van Dries. Ik vind dat hij beter wat minder zou kwakken. Uitgepraat? Hij is nog niet naar mij gekomen", zegt de sprinter van Lidl-Trek deze ochtend aan de start.

Dries Van Gestel lijkt zich van niet al te veel kwaad bewust. "Of we het al bijgelegd hebben? We hebben gisteren in de bergrit niet veel tijd gehad om te spreken."

De Belg van Team Total Direct Energie eindigde woensdag als derde, maar sneed op een bepaald moment wel de pas af van Theuns. "Ik zag een gat rechts tussen het hekken en het peloton. Ik voelde dat het dicht ging en ik begon wat schrik te krijgen", vertelt Van Gestel.

"Ik ging wat naar links terwijl het peloton naar rechts stuurde. Zo raakten we elkaar en moest ik wat leunen om recht te blijven. Nee, ik heb de beelden nog niet bekeken. Maar als Cavendish dit had gedaan, dan was het een machtige sprint geweest."